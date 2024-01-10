В самолете «Уральских авиалиний» рейса из Жуковского в Душанбе родился ребенок

Как рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», сразу после набора высота одна из пассажирок начала сильно кричать. Чтобы помочь ей, подошли бортпроводник Надежда Ивакина, ранее работавшая фельдшером, и медсестра Мадина из числа пассажиров. Как выяснилось, у пассажирки уже отошли воды и начались схватки. Подошедшие на помощь оперативно устроили ее на ряд из трех кресел и подготовили набор для родов.



«Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна. Ребенок родился в 2:25 по времени Душанбе. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании, добавив, что, «расчувствовавшись», пассажиры самолета собрали для матери 55 тыс. руб. и 3 тыс. сомони.



По прилете в Душанбе маму с ребенком передали «скорой».