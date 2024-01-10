Воронежцам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня, — цитируют РИА Новости эксперта Headhunter по трудовому праву Татьяну Нечаеву.