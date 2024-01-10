Воронежцам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

Эксперты определили, в какие месяцы 2024 года воронежцам выгоднее всего брать отпуск. Чтобы не потерять в деньгах, необходимо выбирать для отдыха месяцы, в которых максимальное количество рабочих дней. С финансовой точки зрения лучшими месяцами 2024-го являются июль и октябрь (23 рабочих дня), а также август (22 рабочих дня). Об этом пишут РИА Новости в среду, 10 января.
Небольшая потеря в деньгах будет, если брать отпуск в апреле, сентябре, ноябре и декабре. На эти месяцы приходится по 20 рабочих дней.
Если сотруднику важно отдыхать дольше, а сумма отпускных выплат не важна, лучше присоединить отпуск к праздникам. В таком случае самыми подходящими будут январь, май и июнь.
Самыми невыгодными с финансовой точки зрения месяцами являются январь и июнь, в которых 17 и 19 рабочих дней соответственно. Отпускные будут меньше, если в месяце мало рабочих дней, а много выходных и праздников.
— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня, — цитируют РИА Новости эксперта Headhunter по трудовому праву Татьяну Нечаеву.
СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на количество месяцев в году (12) и среднее количество дней в месяце (29,3). Полученное число умножают на количество дней отпуска. В расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник получает не обычную зарплату, а средний заработок.
— Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку, — рассказала Татьяна Нечаева.
Всего в 2024 году будет 248 рабочих дней, а выходных и праздничных — 118. Ожидаются три шестидневные рабочие недели, а также одна короткая двухдневная.