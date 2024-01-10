Воды нет, батареи холодные. Куда звонить?

Первый путь — звонок в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Ее название и контакты должны быть в квитанции, а также на стенде в парадной. Впрочем, еще накануне жилищный комитет признал, что не все управляющие организации на выходных смогли обеспечить горожанам своевременное оповещение: те часами пытались дозвониться до диспетчеров, чтобы узнать, почему они мерзнут. Компаний в городе четыре сотни, более централизованно информацию можно получить в районных жилагентствах по горячим линиям.