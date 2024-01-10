Воды нет, батареи холодные. Куда звонить?

В Петербурге продолжают аварийно отключать отопление и воду в домах на фоне перепадов температур. «Фонтанка» рассказывает, куда звонить.
Первый путь — звонок в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Ее название и контакты должны быть в квитанции, а также на стенде в парадной. Впрочем, еще накануне жилищный комитет признал, что не все управляющие организации на выходных смогли обеспечить горожанам своевременное оповещение: те часами пытались дозвониться до диспетчеров, чтобы узнать, почему они мерзнут. Компаний в городе четыре сотни, более централизованно информацию можно получить в районных жилагентствах по горячим линиям.
Адмиралтейский район: 409−71−21 (круглосуточно);
Василеостровский район: 323−20−38 (круглосуточно);
Выборгский район: 417−66−58 (круглосуточно);
Калининский район: 542−26−18 (круглосуточно);
Кировский район: 252−25−64 (с 9:00 до 18:00); 252−65−23 (с 18:00 до 9:00);
Колпинский район: 246−44−98 (круглосуточно);
Красногвардейский район: 241−59−96 (круглосуточно);
Красносельский район: 241−38−03 (круглосуточно);
Кронштадтский район: 246−20−22, 435−33−96 (круглосуточно);
Курортный район: 409−74−77 (круглосуточно);
Московский район: 241−36−65 (круглосуточно);
Невский район: 412−33−37 (круглосуточно); 242−39−27 (с 9:00 до 18:00);
Петроградский район: 241−22−22 (круглосуточно);
Петродворцовый район: 409−72−75 (круглосуточно);
Приморский район: 576−46−11 (круглосуточно);
Пушкинский район: 241−39−81 (с 9:00 до 18:00); 241−39−80 (круглосуточно);
Фрунзенский район: 576−53−49 (круглосуточно);
Центральный район: 273−15−82 (с 9:00 до 18:00); 272−11−44 (с 18:00 до 9:00).
Традиционно жилищники советуют также подавать заявки в Городской мониторинговый центр по телефону 004.
А вот разрекламированная единая диспетчерская служба пока работает только в тестовом режиме и на ограниченное число домов.