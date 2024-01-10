Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов Henley & Partners

В среду компания опубликовала новый рейтинг, согласно которому шесть стран — Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания — стали странами с самыми сильными паспортами. Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227 проанализированных.

На втором месте — Финляндия, Южная Корея и Швеция с 193 безвизовыми направлениями. В тройку лидеров стран с самыми сильными паспортами также вошли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды.

Россия заняла в рейтинге 51-е место, ее жители без предварительного получения визы могут ездить по 119 направлениям. В прошлом году Россия в этом рейтинге занимала 49-е место, ее граждане могли безвизово путешествовать в 115 стран.