В Волгоградской области назвали наиболее востребованные профессии

В 2023 году в регионе не хватало токарей, дворников, врачей, операторов станков с ЧПУ, сотрудников в сфере розничной торговли и общепита — число предложений трудоустройства для этих специалистов возрастало, а вот резюме от соискателей становилось все меньше.