В Волгоградской области назвали наиболее востребованные профессии

Как отметили эксперты сервиса hh.ru, на рынке труда в Волгоградской области, как и во всей стране, наблюдается повышение конкуренции среди работодателей. Это связано с кадровым голодом, который обусловлен сложной демографической ситуацией и низкой географической мобильностью соискателей.
В 2023 году в регионе не хватало токарей, дворников, врачей, операторов станков с ЧПУ, сотрудников в сфере розничной торговли и общепита — число предложений трудоустройства для этих специалистов возрастало, а вот резюме от соискателей становилось все меньше.
За минувший год спрос на IT-специалистов по нейросетям вырос сразу на 94%.
Чтобы удержать своих и переманить чужих сотрудников работодатели в регионе обычно используют повышение зарплаты. При этом зарплатные ожидания у большинства волгоградцев за 2023 год выросли с 40 тыс. руб. до 48 тыс. руб.
По мнению аналитиков, в 2024 году волгоградцам следует ожидать рост зарплат и улучшение условий труда. Например, многие работодатели могут начать предлагать частичную или полную оплату занятий спортом, а также возможность участия в программах соцподдержки, ДМС.