В двух портах Ростовской области ограничено движение судов из-за морозов. Информация об этом есть на сайте администрации морских портов Азовского моря.
Запрет действует с 10 января. Соответствующие распоряжения подписали капитан морского порта «Азов» Владимир Брагин и капитан морского порта «Таганрог» Василий Яранцев. Ограничения связаны с прогнозом ледовой обстановки Гидрометцентра России и ожидаемым понижением температуры.
«Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера», — говорится в документах.
Меры приняты для обеспечения безопасности плавания и стоянки судов, а также ради сохранения жизни и здоровья людей.
А ранее мы сообщали, что донские следователи начали проверку из-за гибели двух детей подо льдом.