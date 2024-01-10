Самарцев предупредили о 30-градусном морозе и надвигающейся метели 11 января

Поскольку погодные условия испортятся, самарцев просят соблюдать особую осторожность. Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок, а также не совершать необдуманных маневров. Жителям рекомендуют сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием. В случае подозрения на переохлаждение необходимо немедленно вызвать скорую помощь.