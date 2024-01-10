Самарцев предупредили о 30-градусном морозе и надвигающейся метели 11 января

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за надвигающейся непогоды. В регионе ударят экстремальные холода и разыграется метель.
— Ночью 11 января местами по Самарской области ожидается мороз −30 градусов, а днем — метель и усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать15−20 м/с. Кроме того, на дорогах местами снежные заносы, — сообщили в Приволжском УГМС.
Поскольку погодные условия испортятся, самарцев просят соблюдать особую осторожность. Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок, а также не совершать необдуманных маневров. Жителям рекомендуют сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием. В случае подозрения на переохлаждение необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Отметим, потепление в Самарской области начнется с15 января. Крепкие морозы будут покидать региона, когда в губернии придет атлантический циклон. Так, днем температура воздуха будет колебаться в пределах −3…-10 градусов.