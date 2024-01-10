В Казани расширят съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского

Участок трассы, который планируется отремонтировать, начинается на проезжей части правоповоротного съезда транспортной развязки с проспекта Универсиады. Заканчивается он на проезжей части улицы Вишневского в 206 метрах севернее путепровода транспортной развязки. Справа и слева от участка дороги есть металлическое перильное и барьерное ограждение. Установлены 23 дорожных знака и информационных щита.