Одно и то же вторые сутки подряд: в Челябинске вечером образовались десятибалльные пробки

Вечером 10 января в Челябинске образовались десятибалльные пробки. Ситуация осложнилась в час пик, когда многие автомобилисты возвращаются с работы.
Крупные заторы снова наблюдаются во всех районах города. Особенно сильнее всего проезд затруднен на участках улиц Чичерина, Братьев Кашириных, Героев Танкограда, Цвиллинга, Доватора, Блюхера, Воровского плотины Шершневского водохранилища, Копейского шоссе, проспекта Ленина, проспекта Победы и Свердловского тракта.
Также на дорогах отмечаются несколько ДТП. Они вызвали затруднения в движении в центре и на северо-западе города.
Пробки после праздничных выходных в Челябинске отмечаются уже второй день. Ситуация всегда осложняется утром и вечером в часы пик.