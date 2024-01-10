Охоту на лося запретят в Нижегородской области с 11 января

Охота на лося будет запрещена в Нижегородской области с 11 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас в регионе насчитывается 22,3 тысячи особей лося. Для поддержания стабильной численности проводятся биотехнические мероприятия, например, для животных выкладывают соль.
Охотиться на лося разрешено в периоды с 1 октября по 10 января (на все половозрастные группы) и с 1 по 30 сентября (на взрослых самцов).
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские поймали браконьера, застрелившего двух косуль.