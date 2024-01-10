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Охоту на лося запретят в Нижегородской области с 11 января

В регионе насчитывается 22,3 тыс. особей лося.

Охота на лося будет запрещена в Нижегородской области с 11 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в регионе насчитывается 22,3 тысячи особей лося. Для поддержания стабильной численности проводятся биотехнические мероприятия, например, для животных выкладывают соль.

Охотиться на лося разрешено в периоды с 1 октября по 10 января (на все половозрастные группы) и с 1 по 30 сентября (на взрослых самцов).

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские поймали браконьера, застрелившего двух косуль.

туризм и отдых