В Татарстане прогнозируют аномально холодную погоду и метель

В Татарстане 11 января ожидается аномально холодная погода. Днем местами пройдет умеренный снег, сообщает Гидрометцентр республики.
В четверг, 11 января, ночью температура воздуха ночью и утром составит от −22 до −27 градусов. А днем столбик термометра покажет от −13 до −18 градусов. Также ожидаются метель, гололедица, снежные заносы, местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
В пятницу, 12 января, ночью прогнозируют от −16 до — 21 градусов, а днем — от −13 до −18 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный достигнет 13 метров в секунду. В дневное время будет облачно с прояснениями.
В субботу, 13 января, в ночные и утренние часы ожидается от −22 до −27 градусов, в дневные — от — 18 до −23 градусов. Погода будет аномально холодной и облачной с прояснениями. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.