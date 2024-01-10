«Недопустимое поведение и не соответствие ценностям»: гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолете

Причиной стал инцидент в самолете Челябинск — Санкт-Петербург, случившийся в новогодние праздники 6 января. Как сообщают в соцсетях, топ-менеджер нахамил бортпроводникам и нелестно отозвался об авиакомпании. Пассажиры рейса рассказывают, что директор аэропорта сел в самолет в нетрезвом виде.