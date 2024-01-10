«Недопустимое поведение и не соответствие ценностям»: гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолете

Генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина отстранили от должности. Об этом заявили в пресс-службе «Новапорт Холдинга».
Причиной стал инцидент в самолете Челябинск — Санкт-Петербург, случившийся в новогодние праздники 6 января. Как сообщают в соцсетях, топ-менеджер нахамил бортпроводникам и нелестно отозвался об авиакомпании. Пассажиры рейса рассказывают, что директор аэропорта сел в самолет в нетрезвом виде.
В «Новапорт Холдинг» заявили, что такое поведение свидетельствует «о недобросовестном отношении к своим обязанностям»:
— За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО «Новапорт Холдинг» генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности.
Исполнять обязанности генерального директора будет его первый зам.
Виталий Кашин был назначен генеральным директором аэропорта Челябинска в августе 2021 года. За несколько месяцев до этого его предшественник, Андрей Осипов, попал под следствие.