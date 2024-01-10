В парке «Краснодар» запретили лепить снеговиков и кататься на санках

Как сообщает пресс-служба парка, на его территории запрещено лепить снежные фигуры на газонах.



Также запрещено бегать и скатываться с горок. Запрет распространяется и на использование ледянок, ватрушек и санок.



В официальном Telegram-канале парка предупреждают, что охрана не пропустит на территорию общественного места с этими предметами. Их придется оставить на входе. При этом жителей и туристов предупреждают, что ответственность за сохранность никто не несет.



Татьяна Ручкина.