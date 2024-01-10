Как сообщает пресс-служба парка, на его территории запрещено лепить снежные фигуры на газонах.
Также запрещено бегать и скатываться с горок. Запрет распространяется и на использование ледянок, ватрушек и санок.
В официальном Telegram-канале парка предупреждают, что охрана не пропустит на территорию общественного места с этими предметами. Их придется оставить на входе. При этом жителей и туристов предупреждают, что ответственность за сохранность никто не несет.
Татьяна Ручкина.
В парке «Краснодар» запретили лепить снеговиков и кататься на санках
В парке Краснодар (более известен как парк Галицкого) в связи с выпавшим снегом напомнили о действующих в зимнее время запретах.
Как сообщает пресс-служба парка, на его территории запрещено лепить снежные фигуры на газонах.