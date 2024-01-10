24 человека не смогли улететь из Сургута в Петербург из-за маленького самолета

Настоящий скандал разразился в аэропорту Сургута 10 января из-за того, что 24 пассажира не смогли попасть на рейс до Петербурга. Дело в том, что авиакомпания заменила самолет на воздушное судно меньшей вместимости. Конечно же, люди остались недовольными. У многих были планы. А как пишут в соцсетях, большинство оставшихся в аэропорте — студенты, которые летели на сессию. После случившегося уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.