24 человека не смогли улететь из Сургута в Петербург из-за маленького самолета

Настоящий скандал разразился в аэропорту Сургута 10 января из-за того, что 24 пассажира не смогли попасть на рейс до Петербурга. Дело в том, что авиакомпания заменила самолет на воздушное судно меньшей вместимости. Конечно же, люди остались недовольными. У многих были планы. А как пишут в соцсетях, большинство оставшихся в аэропорте — студенты, которые летели на сессию. После случившегося уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.
— Транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Сургута. В рамках работы мобильной приемной принято четыре обращения на действия авиакомпании «ЮТэйр», — добавили в пресс-службе ведомства.
К слову, только одному пассажиру удалось переоформить билет на другой рейс, с датой вылета на 10 января. Да и тот не прямой, а с пересадкой в Москве. Остальным же 23 людям придется ждать почти сутки, чтобы добраться до Северной столицы. Их зарегистрировали на рейс 11 января. Уточняется, что части из них предоставили место в гостинице.