Спасатели освободили примерзшую ко льду на Москве-реке чайку

Спасатели помогли освободиться чайке, которая примерзла ко льду на Москве-реке. Об этом в среду, 10 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.