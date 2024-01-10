Спасатели освободили примерзшую ко льду на Москве-реке чайку

Днем 10 января спасателям поступил сигнал о примерзшей ко льду чайке в районе набережной Тараса Шевченко. На помощь несчастной птице отправился отряд поисково-спасательной станции «Ленинские горы».
Спустя несколько минут несчастную освободили и привезли на станцию.
После этого спасатели обратились к представителям благотворительного фонда для последующей передачи птицы, пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».
Похожая история произошла на берегу реки Нары в Подмосковье. Спасатели заметили примерзшую ко льду утку и помогли ей освободиться.