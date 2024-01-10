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Спасатели освободили примерзшую ко льду на Москве-реке чайку

Спасатели помогли освободиться чайке, которая примерзла ко льду на Москве-реке. Об этом в среду, 10 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Спасатели освободили примерзшую ко льду на Москве-реке чайку
Источник: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Днем 10 января спасателям поступил сигнал о примерзшей ко льду чайке в районе набережной Тараса Шевченко. На помощь несчастной птице отправился отряд поисково-спасательной станции «Ленинские горы».

Спустя несколько минут несчастную освободили и привезли на станцию.

После этого спасатели обратились к представителям благотворительного фонда для последующей передачи птицы, пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Похожая история произошла на берегу реки Нары в Подмосковье. Спасатели заметили примерзшую ко льду утку и помогли ей освободиться.

флора и фауна
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