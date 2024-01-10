Умерла известная пермская художница Елена Кудрявцева

В Перми ушла из жизни известная художница Елена Кудрявцева. Она была мастером, работавшим в технике гобелена. Ей было 70 лет. Об этом сообщили представители Пермского отделения Союза художников на своей странице в соцсети ВКонтакте. О причинах ее смерти не сообщается.
Елена Кудрявцева родилась в 1953 году в Перми. В 1978 году она окончила Ленинградское художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной по специальности «интерьер и оборудование». С 1983 года она являлась членом Союза художников России.
Пермская художница создавала гобелены в разных жанрах. Среди ее работ были пейзажи, натюрморты, портреты и многое другое. Также Елена Кудрявцева принимали участие в различных выставках.