Умерла известная пермская художница Елена Кудрявцева

В Перми ушла из жизни известная художница Елена Кудрявцева. Она была мастером, работавшим в технике гобелена. Ей было 70 лет. Об этом сообщили представители Пермского отделения Союза художников на своей странице в соцсети ВКонтакте. О причинах ее смерти не сообщается.