Дончан предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.
Гололед в Ростовской области ожидается с 10 по 12 января. Вместе с этим будет идти снег в сочетании с ветром до 18 метров в секунду.
В плохую погоду водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Из-за метелей и гололеда риск ДТП увеличивается в разы. Нужно соблюдать скорость и дистанцию с другими автомобилями.
Пешеходам также нужно быть аккуратнее. Из-за снегопада видимость может быть хуже, поэтому дорогу стоит переходить только в положенных местах, убедившись в безопасности маневра.