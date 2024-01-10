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Дончан предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда.
Сейчас в Ричмонде: +8° 9 м/с 61% 742 мм рт. ст. +8°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

Гололед в Ростовской области ожидается с 10 по 12 января. Вместе с этим будет идти снег в сочетании с ветром до 18 метров в секунду.

В плохую погоду водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Из-за метелей и гололеда риск ДТП увеличивается в разы. Нужно соблюдать скорость и дистанцию с другими автомобилями.

Пешеходам также нужно быть аккуратнее. Из-за снегопада видимость может быть хуже, поэтому дорогу стоит переходить только в положенных местах, убедившись в безопасности маневра.