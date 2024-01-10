В Ростове куриные яйца упали в цене

Не исключено, что цены снизились благодаря помощи из-за рубежа — продукт стали привозить из Турции. При этом, с начала января стоимость значительно снизилась. Так яйца категории С2 снизились в цене с 140 до 120 рублей. Разница в цене составила 10−20 рублей по сравнению с прошлым месяцем.