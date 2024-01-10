В Ростове куриные яйца упали в цене

К концу декабря цены на яйца варьировались от 150 до 200 рублей. Так, стоимость яиц категории С2 — 140 рублей, С1 — около 150−160 рублей. Отборные яйца (категории С0) достигали в цене свыше 200 рублей.
Не исключено, что цены снизились благодаря помощи из-за рубежа — продукт стали привозить из Турции. При этом, с начала января стоимость значительно снизилась. Так яйца категории С2 снизились в цене с 140 до 120 рублей. Разница в цене составила 10−20 рублей по сравнению с прошлым месяцем.
В некоторых магазинах сотрудники ссылаются, что для жителей делают приятные акции. Однако во многих супермаркетах цены действительно стали ниже.