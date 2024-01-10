В Волгограде проводили в последний путь участника СВО Максима Зайнутдинова

Накануне, 9 января, в Волгограде проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Максима Зайнутдинова. Уроженец Котовского района одним из первых был мобилизован, с честью отправился в зону СВО, чтобы выполнить свой долг и защищать Родину. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков, героя похоронили в городе-герое, где он проживал.