Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой
В перечне долгосрочных преобладают природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов.
Путин выступил против использования маткапитала на покупку авто
Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.
Россиянам рассказали, что яйца дешевле не станут
К концу 2023 года куриные яйца выросли в цене на 40%, они подорожали в 46 регионах РФ.
Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов
Россия заняла в рейтинге 51-е место.
Хуситы сообщили об атаке на корабль США в Красном море
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало корабль США в Красном море беспилотниками и ракетами.
Главные новости к вечеру 10 января
Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой