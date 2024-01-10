Главные новости к вечеру 10 января

Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой

В перечне долгосрочных преобладают природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов.



Путин выступил против использования маткапитала на покупку авто

Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.



Россиянам рассказали, что яйца дешевле не станут

К концу 2023 года куриные яйца выросли в цене на 40%, они подорожали в 46 регионах РФ.



Шесть стран стали лидерами рейтинга сильнейших паспортов

Россия заняла в рейтинге 51-е место.



Хуситы сообщили об атаке на корабль США в Красном море

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало корабль США в Красном море беспилотниками и ракетами.