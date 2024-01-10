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Белорусских водителей ждет медэксперимент — дистанционный алкотест

С 22 января по 22 апреля 2024 года в Гродненской области проведут необычный эксперимент. С помощью комплекса «ОСМОТР Плюс» будут проводить дистанционное освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Речь идет о предрейсовом обследовании профессиональных водителей, следует из постановления на Национальном правовом интернет-портале.

В комплекс интегрирован сервис, благодаря которому можно организовать аудио- и видеосвязь водителя с медработником в режиме реального времени. Также прибор позволяет измерить температуру тела, пульс, артериальное давление и определить концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

После осмотра водителя комплекс распечатывает заключение о допуске (или невозможности допуска), на котором врач ставит свою электронную подпись.

медицина