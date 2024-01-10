Белорусских водителей ждет медэксперимент — дистанционный алкотест

Речь идет о предрейсовом обследовании профессиональных водителей, следует из постановления на Национальном правовом интернет-портале.



В комплекс интегрирован сервис, благодаря которому можно организовать аудио- и видеосвязь водителя с медработником в режиме реального времени. Также прибор позволяет измерить температуру тела, пульс, артериальное давление и определить концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.