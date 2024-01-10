Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай

Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР. Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда отечественных университетов.