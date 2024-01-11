Композитор Эдуард Ханок после 61 года брака сказал о разводе

Легендарный белорусский композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок, автор таких хитов на все времена, как «Потолок ледяной», «Малиновка», «Завiруха», «Я у бабушки живу», «Здравствуй, чужая милая», «Вы шуміце, бярозы», признался в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на «Беларусь 1», что его семейная жизнь не была безоблачной и дошло даже до развода.
— Мы с женой 61 год вместе. Было всякое, даже развод был, — не стал скрывать композитор. — Но я, слава Богу, не успел заплатить за развод, и потом, когда вернулся обратно к жене, ничего не надо было делать, просто документы мне отдали и все.
Рассуждая дальше на тему вечной любви, он отметил, что такая любовь есть.
— Но у нас она выстраданная, — подчеркнул композитор. — Вот это самая ценная любовь. Самое страшное, когда люди в старости разводятся. Это как в симфонии — как говорил мой учитель в консерватории, какой бы ни была первая, вторая, третья часть, часто успех симфонии решает финал. И твой плохой финал может испортить впечатление о всей твоей симфонии. Так и в жизни. Какая бы не была любовь в начале, главное, чтобы в финале она разгорелась. Мне удался финал, этим я могу гордиться и похвалиться.