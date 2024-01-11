Композитор Эдуард Ханок после 61 года брака сказал о разводе

— Но у нас она выстраданная, — подчеркнул композитор. — Вот это самая ценная любовь. Самое страшное, когда люди в старости разводятся. Это как в симфонии — как говорил мой учитель в консерватории, какой бы ни была первая, вторая, третья часть, часто успех симфонии решает финал. И твой плохой финал может испортить впечатление о всей твоей симфонии. Так и в жизни. Какая бы не была любовь в начале, главное, чтобы в финале она разгорелась. Мне удался финал, этим я могу гордиться и похвалиться.