Что можно и нельзя делать в Страшный день 11 января

Запрещено ругаться и ссориться с родными и близкими, так как долгое время после не удастся наладить отношения. Не рекомендуется отпускать детей на улицу. Считается, что это может грозить неприятности. Нельзя начинать новые, а также важные дела. Согласно приметам, ничего не реализуется.