Что можно и нельзя делать в Страшный день 11 января

Православная церковь отмечает Страшный день 11 января. Именно в указанную дату вспоминает 14 тысяч младенцев, которые были убиты в Вифлееме во времена царя Ирода. Кроме того, название страшный день возникло из-за того, что 11 января свирепствуют темные силы.
Что нельзя делать 11 января
Запрещено ругаться и ссориться с родными и близкими, так как долгое время после не удастся наладить отношения. Не рекомендуется отпускать детей на улицу. Считается, что это может грозить неприятности. Нельзя начинать новые, а также важные дела. Согласно приметам, ничего не реализуется.
Что можно делать 11 января
По традиции, в Страшный день старались развести костер для того, чтобы сжечь все неприятности. Кроме того, день подходит для гаданий на суженого. Предки верили, что 11 января гадания являются самыми правдивыми.
Согласно приметам, потепление предвещает раннюю и теплую весну. Метель 11 января указывает на пасмурный июль. Про резкое похолодание предупреждают облака, которые низко плывут. В том случае, если шумит лес, то будет оттепель.