Что произошло в Иркутске в ночь на 11 января 2024 года: последние новости

Мошенники похитили у жителей Иркутской области 5 млн рублей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. В частности, одна женщина потеряла свои деньги, пытаясь заработать на бронировании отелей и положительных отзывах о них. В совокупности она потеряла 130 тысяч рублей.
Около тысячи звонков поступило в контакт-центр при правительстве Иркутской области за новогодние праздники. Изначально центр создавался для помощи по вопросам пандемии коронавируса, однако позже спектр услуг расширился.
В Иркутской области принимают заявления на детские оздоровительные путевки. Только при личном приеме 9 января было подано более 600 заявлений. Больше всего заявок поступает из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Черемховского района, Братска, а также Иркутского района.