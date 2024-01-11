Что произошло в Иркутске в ночь на 11 января 2024 года: последние новости

Мошенники похитили у жителей Иркутской области 5 млн рублей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. В частности, одна женщина потеряла свои деньги, пытаясь заработать на бронировании отелей и положительных отзывах о них. В совокупности она потеряла 130 тысяч рублей.