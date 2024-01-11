В Иркутске профинансируют 40 идей по благоустройству города

В администрации отметили, что в 2024 году планируется благоустроить маршрут крестного хода у Знаменского монастыря, закупить профессиональный видеопроектор и русские национальные костюмы для гуманитарного центра — библиотеки имени семьи Полевых, создать детскую хоккейную лигу «ЛЕД», заасфальтировать подъездные пути к теннисному корту на улице Чернышевского, облагородить дворик возле Иркутского городского специального жилого дома на Богдана Хмельницкого, 4, закупить оборудование для центра «Патриот», обустроить партерный газон в границах зеленой зоны на бульваре Гагарина, отремонтировать линии наружного освещения в сквере около ЗАГСА и сцену на острове Юность, обустроить территорию в некоторых школах, лицеях и детсадах города, создать сквер армянской культуры на улице Байкальской и многое другое.