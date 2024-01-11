Приморские синоптики обещают температурные качели и исключают возможность большого снегопада.
«Эпизодически в первой декаде января через Приморский край проходят малоактивные атмосферные фронты. Примером могут служить новогодние каникулы. Так, 5 января во Владивостоке и местами по краю пошел снег, от 0,1 мм — до 2 мм осадков. Такие фронты никакого коллапса не вызывали. Сегодня в Приморье пройдет небольшой и умеренный снег. Больших осложнений на дорогах не предвидится, хотя местами возможны гололедные явления. Колебания температур будут наблюдаться всю декаду, в ближайшие 10 дней», — утверждает начальник Примгидромета Борис Кубай.
"Волновой циклон, который образовался в Японском море, немного зацепит восточные районы, а вот в Тернейском районе в ночь на 12 января может пройти и сильный снег с метелью. Владивосток не попадёт в его влияние. Находка немного может задеть. А в это время по северным районам будет проходить западный циклон и там тоже пройдет снег.
Однако Примгидромет по-прежнему предостерегает рыбаков. Неустойчивый характер погоды — череда потеплений и похолоданий и сильный ветер — делает процесс ледообразования в приморских акваториях нестабильным. Просьба любителей рыбалки воздержаться от выхода на открытый лед.
Так, в пятницу, во Владивостоке, восточные районах и на побережье ожидается сильный ветер 15−22 м/с, на остальной территории — 8−14 м/с.