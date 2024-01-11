Приморские синоптики обещают температурные качели

"Волновой циклон, который образовался в Японском море, немного зацепит восточные районы, а вот в Тернейском районе в ночь на 12 января может пройти и сильный снег с метелью. Владивосток не попадёт в его влияние. Находка немного может задеть. А в это время по северным районам будет проходить западный циклон и там тоже пройдет снег.