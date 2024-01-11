Старый Новый год: откуда взялся и как отмечать

Старый Новый год — история праздника
Новый год по старому стилю. Именно так было бы правильнее назвать предстоящее событие. Каждый раз он отмечается с 13 на 14 января. Свою популярность он обрел благодаря тому, что, во-первых, у людей появляется еще одна возможность собраться за большим, праздничным столом, а во-вторых, в этот день можно поздравить всех тех, кого не удалось по тем или иным причинам в привычную новогоднюю ночь.
Появлению старого Нового года как праздника человечество обязано изменениям в системе летоисчисления. Приятность для любителей застолий напрямую связана в двумя разными календарями — юлианским и григорианским.
Юлианский, появлением которого мы обязаны римскому императору Гаю Юлию Цезарю, появился и активно внедрялся с приходом христианства.
Григорианский же календарь появился на полторы тысячи лет позже: его ввел папа римский Григорий XIII в католических странах в 1582 году.
1 января стало днем празднования Нового года в России только в 1700 году: раньше днем смены года считалось 1 сентября. Указ об этом подписал русский царь Петр I. При этом страна и Русская православная церковь по-прежнему жили по юлианскому календарю.
К моменту принятия им такого решения католические страны уже жили по григорианскому календарю и, соответственно, 1 января у них наступало раньше на 11 дней. Когда же на григорианский календарь перешла вся Европа, в России посчитали, что отстают от всех «культурных народов». Ведь в XIX веке Новый год стал отставать от них на 12, а в XX уже на 13 дней.
Окончательный переход на григорианский календарь в России был осуществлен после 31 января 1918 года. Согласно декрету правительства РСФСР, за этой датой наступало сразу 14 февраля. Так что, найти в истории события, произошедшие в России в дни с 1 по 13 февраля 1918 года, попросту невозможно: фактически их просто не было в истории государства.
Традиции старого Нового года
В прежние времена, в нынешний праздник старого Нового года, в России отмечали праздник земледелия. В народе этот день называли Васильевым.
Другое название звучало как «щедрый вечер». Такое название закрепилось потому, что в этот день было крайне важно проявлять щедрость во всем, в том числе и в еде, которую выставляли на праздничный стол.
Каша, сало, мясо, пироги: каждый выставлял на стол все, что было в закромах и приглашал знакомых и соседей. Это превращалось в настоящее соревнование. Ведь тот, чей стол был накрыт особенно щедро, мог рассчитывать на то, что наступивший год будет для него очень удачным.
Кстати, считается, что именно благодаря такому празднику, как старый Новый год родилась милая традиция, как вкладывать «сюрприз» в вареники. В качестве сюрприза могли использовать что угодно: монетку, бумажку, добавку к основной начинке и так далее. И, естественно, того, кому такой вареник попадался, в наступающем году будут сопровождать удача, счастье и достаток.
Старый Новый год: приметы и запреты
Именно с празднованием старого Нового года уже долгое время ассоциируется поговорка о том, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Именно поэтому праздник старались сделать как можно более красочным, начиная от стола и украшения дома и заканчивая одеждой, в которую облачались накануне. Провести ночь с 13 на 14 января в дурном настроении считалось все равно, что испортить себе весь предстоящий год.
В гости в староновогоднюю ночь принимали всех. Но особенной удачей считалось, если жилище первым посетит человек из многодетной семьи. Это сулило хорошее будущее в достатке и сытости.
Обращали внимание и на другие приметы, по которым, к примеру, можно было предсказать урожай ягод или надои молока. Так, если в новогоднюю ночь подул ветер с юга, лето будет жарким. Ветер с запада предсказывал хорошие надои и изобилие рыбы. Если же на небе не наблюдалось ни облачка — готовь лукошко для ягод.
Еще одна традиция старого Нового года — гадания. Именно в ночь с 13 на 14 января они считались наиболее верными, в особенности, когда девушки задавали вопросы о замужестве.
Не обходилось в старый Новый год и без запретов, нарушив которые, как считалось, человек обрекает себя на неприятности, большие и малые. Так, считалось, что в эту ночь нельзя занимать и одалживать деньги, иначе весь год будут преследовать финансовые проблемы. Встреча старого Нового года в окружении одних женщин сулила одиночество и несчастья. А уборка ассоциировалась с выметанием из дома вместе с мусором так необходимой каждому удачи.
Так или иначе, празднование старого Нового года прочно вошло в жизнь миллионов людей. Эта традиция, как считают многие, не только возможность повеселиться и вкусно поесть, но и еще крепче сблизиться с семьей, друзьями и соседями.