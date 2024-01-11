Старый Новый год: откуда взялся и как отмечать

Новый год по старому стилю. Именно так было бы правильнее назвать предстоящее событие. Каждый раз он отмечается с 13 на 14 января. Свою популярность он обрел благодаря тому, что, во-первых, у людей появляется еще одна возможность собраться за большим, праздничным столом, а во-вторых, в этот день можно поздравить всех тех, кого не удалось по тем или иным причинам в привычную новогоднюю ночь.