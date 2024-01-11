Сколько тонн салата «Оливье» купили жители Хабаровского края в Новый год

Новогодние праздники, традиционно, не обходятся без всеми любимого «Оливье» и «Селедки под шубой». Однако в последние годы все чаще люди покупают готовые салаты, предпочитая тратить свободное время на отдых и веселье, а не на вахту на кухне. По запросу нашей редакции в компании «Невада» и группе компаний «Реми» и «РемиСити» посчитали, сколько тонн салата съедают дальневосточники в новогоднюю ночь, сообщает ИА AmurMedia.
Так, за 30 и 31 декабря жители Хабаровского края купили (и, очевидно, съели) 6572,466 кг салата «Оливье» и 4399,732 кг «Селедки под шубой», сообщили в пресс-службе компании «Невада».
А вот у PR-службы группы компаний «Реми» по их торговой сети иные данные — раскрывать абсолютные цифры не стали, сославшись на коммерческую тайну, зато предоставили любопытную статистику. В заключительные два дня 2023 года жители Хабаровского и Приморского краев действительно сделали чек магазинам «Реми» и «Реми Сити» на легендарных салатах: почти 30% от всего объема произведенных салатов пришлись именно на «Оливье» и «Селедку под шубой». Однако, как выяснилось, хабаровчане охотнее приобретали «Селедку под шубой». Порция на покупателя в среднем составила 730 граммов, а «Оливье» — 690. В то время как жители Приморского края налегали на «Оливье»: 690 граммов против 610 в пользу салата с французским именем.
Разумеется, нельзя утверждать, что именно этими объемами и ограничились наши граждане, ведь помимо этих сетей, готовые салаты предлагает множество магазинов. И в конце концов остаются адепты блюд исключительно домашнего приготовления.