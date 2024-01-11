Сколько тонн салата «Оливье» купили жители Хабаровского края в Новый год

А вот у PR-службы группы компаний «Реми» по их торговой сети иные данные — раскрывать абсолютные цифры не стали, сославшись на коммерческую тайну, зато предоставили любопытную статистику. В заключительные два дня 2023 года жители Хабаровского и Приморского краев действительно сделали чек магазинам «Реми» и «Реми Сити» на легендарных салатах: почти 30% от всего объема произведенных салатов пришлись именно на «Оливье» и «Селедку под шубой». Однако, как выяснилось, хабаровчане охотнее приобретали «Селедку под шубой». Порция на покупателя в среднем составила 730 граммов, а «Оливье» — 690. В то время как жители Приморского края налегали на «Оливье»: 690 граммов против 610 в пользу салата с французским именем.