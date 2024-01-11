Власти Приморья запускают туристические поездки в КНДР

Жителей Приморского края приглашают в пятидневный тур по КНДР. Развлекательная программа охватит погружение в культуру и историю страны и отдых на горнолыжном курорте, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на краевое агентство международного сотрудничества.
О туристических маршрутах для жителей края заговорили еще в конце 2023 года. Договоренности достигли 11 декабря, когда губернатор Приморья Олег Кожемяко и член правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рен Ен лично обсудили сотрудничество на этой почве. Тогда были озвучены планы по организации железнодорожного и морского маршрута между Приморьем и КНДР. Обсудили и возможность увеличения количества воздушных рейсов Владивосток-Пхеньян. И вот настало время, когда эти договоренности принесли свои плоды.
Тур рассчитан на пять дней. В первый из них туристы прибудут в столицу КНДР — Пхеньян. Там появится возможность посетить различные достопримечательности, например Монумент идей Чучхе (огромный обелиск высотой с 56-этажный дом), площадь имени Ким Ир Сена на западном берегу реки Тэдонган, Триумфальную арку, построенную в честь Корейского сопротивления японским оккупантам в первой половине XX века и многое другое.
Остальную часть отдыха туристы проведут на горнолыжном курорте Масикрен. Самая высокая его точка — 1360 метров, а самый крутой склон — почти 40 градусов. Помимо десятка трасс для лыж, сноуборда и санок гостям предоставят широкий спектр развлечений в пятизвездочном отеле, куда входят сауны, рестораны, караоке и многое другое.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала об итогах поездки губернатора Приморья Олега Кожемяко в КНДР, в которой обсуждали вопросы спорта, культуры и гуманитарного сотрудничества.