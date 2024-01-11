Власти Приморья запускают туристические поездки в КНДР

О туристических маршрутах для жителей края заговорили еще в конце 2023 года. Договоренности достигли 11 декабря, когда губернатор Приморья Олег Кожемяко и член правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рен Ен лично обсудили сотрудничество на этой почве. Тогда были озвучены планы по организации железнодорожного и морского маршрута между Приморьем и КНДР. Обсудили и возможность увеличения количества воздушных рейсов Владивосток-Пхеньян. И вот настало время, когда эти договоренности принесли свои плоды.