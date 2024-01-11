С февраля вырастет пособие по безработице — экономист

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, какая важная выплата вырастет после 1 февраля. По ее словам, прежде всего это коснется пособия по безработице.
Эксперт напомнила, что именно эту выплату не индексировали ежегодно в отличие от остальных. Это материальная помощь от государства для граждан, которые остались без работы. Она регулируется законом «О занятости», где прописан размер (в процентах от средней зарплаты) и условия выплаты. В старой редакции индексация не была предусмотрена.
«Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения», — подчеркнула экономист. Оно назначается максимум на 12 месяцев и постепенно его размер сокращается.
Минимальный размер пособия по безработице в 2023 году составлял 1500 рублей, максимальный — 12792 рубля в месяц, пишет «Прайм» (18+).