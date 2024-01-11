С февраля вырастет пособие по безработице — экономист

Эксперт напомнила, что именно эту выплату не индексировали ежегодно в отличие от остальных. Это материальная помощь от государства для граждан, которые остались без работы. Она регулируется законом «О занятости», где прописан размер (в процентах от средней зарплаты) и условия выплаты. В старой редакции индексация не была предусмотрена.