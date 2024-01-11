Ледяная скульптура хабаровских мастеров стала лучшей на фестивале в Харбине

Всего в конкурсе в этом году участвовало порядка 30 команд и 70 мастеров из России, Испании, Перу, Италии, Республики Корея, Монголии и Китая. Все художники находились в равных условиях. Для воплощения их идей были предоставлены ледовые блоки 2 на 2 метра и толщиной 80 сантиметров. На создание шедевра давалось два с половиной дня. Необходимо отметить, что в этом году весь пьедестал заняли российские скульпторы — второе и третье место досталось мастерам из Якутии.