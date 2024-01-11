Ледяная скульптура хабаровских мастеров стала лучшей на фестивале в Харбине

Хабаровские скульпторы Максим Харченко и Андрей Карелин покорили жюри XXXV международного конкурса ледовых скульптур, который проходил в китайском городе Харбин в рамках ежегодного Фестиваля льда и снега. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал CGTN, художники взяли «золото» творческого состязания за композицию «Утренняя рыбалка».
Всего в конкурсе в этом году участвовало порядка 30 команд и 70 мастеров из России, Испании, Перу, Италии, Республики Корея, Монголии и Китая. Все художники находились в равных условиях. Для воплощения их идей были предоставлены ледовые блоки 2 на 2 метра и толщиной 80 сантиметров. На создание шедевра давалось два с половиной дня. Необходимо отметить, что в этом году весь пьедестал заняли российские скульпторы — второе и третье место досталось мастерам из Якутии.
— Критерий оценки — сочетание креативности и искусства в работе, которые могут выразить эмоции автора в художественной форме. В случае хорошей работы это видно с первого взгляда, — рассказал член жюри XXXV Харбинского международного конкурса ледовых скульптур Су Ши.
Напомним, что международный ледовый конкурс в Харбине прошёл после перерыва в 4 года — он был связан с введением ковидных ограничений в Китае. Помимо Максима Харченко и Андрея Карелина в Поднебесной также работала ещё одна команда хабаровских скульпторов, состоящая из Евгения Петешева, Евгения Савченко, Сергея Генералова и Алексея Кувшинова. Они выступали сразу в двух направлениях — выполнили фигуру из снега и композицию изо льда. К сожалению, призовых мест им не досталось.