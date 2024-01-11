Осадки ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Территория РК будет по-прежнему остается под влиянием активного атлантического циклона с большим запасом влаги. Сохраняются осадки, преимущественно в виде снега с метелью, на юге и юго-востоке страны осадки, в отдельных районах временами сильные осадки в виде дождя и снега. По РК прогнозируются туман, гололед, сильный порывистый ветер. Очень сильный порывистый ветер 30 метров в секунду и более ожидается ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай, днем в Жамбылской области», — говорится в сообщении.