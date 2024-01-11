Осадки ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Территория РК будет по-прежнему остается под влиянием активного атлантического циклона с большим запасом влаги. Сохраняются осадки, преимущественно в виде снега с метелью, на юге и юго-востоке страны осадки, в отдельных районах временами сильные осадки в виде дождя и снега. По РК прогнозируются туман, гололед, сильный порывистый ветер. Очень сильный порывистый ветер 30 метров в секунду и более ожидается ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай, днем в Жамбылской области», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, небольшой снег. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем −20−22.
В Алматы облачно, днем осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2−7, днем порывы 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2, днем +5+7.
В Шымкенте переменная облачность, осадки, утром и днем сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3.
В Акмолинской области днем на юге, ночью на юге и востоке снег. Днем и ночью −20−25 (на северо-западе −28).
В Алматинской области днем на всей территории, ночью на севере и в центре дождь со снегом. Днем +2+7, ночью −3+2.
В области Жетысу дождь со снегом. Днем 0+5, ночью −3+2.
В Туркестанской области тоже дождь со снегом. Днем +1+6 (на севере и западе −2), ночью −2+3 (на севере −5−10).
В Западно-Казахстанской области днем на западе и северо-западе, ночью на всей территории снег. Днем −15−20 (на юго-западе −10), ночью −25−30 (на юго-западе −22).
В Атырауской области днем на севере, ночью на всей территории снег. Днем −8−13, ночью −12−17 (на северо-востоке −20).
В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре снег. Днем и ночью 0−5 (на северо-востоке −10).
В Актюбинской области днем на юге и востоке, ночью на всей территории снег. Днем и ночью −17−22 (на севере −27, на юге −10).
В Костанайской области на юге снег. Днем −22−27 (на юге −18), ночью −25−30 (на юге −20).
В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке снег. Днем −22−27, ночью −25−30 (на востоке −22).
В Павлодарской области днем на юге и востоке, ночью на севере снег. Днем −15−20 (на юге −12), ночью −15−20.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке снег. Днем −11−16 (на юге −5), ночью −15−20 (на юге −7−12).
В области Улытау днем на всей территории, ночью на западе и севере снег. Днем −10−15 (на юге −5), ночью −13−18 (на юге −10).
В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом. Днем −3−8 (на юге около 0), ночью −10−15 (на юге 0−5).
В области Абай на севере, востоке и юге дождь со снегом. Днем −5−10 (на юге около 0), ночью −10−15 (на юге 0−5).
В Кызылординской области на севере днем дождь со снегом, ночью снег. Днем −4+1 (на севере −7), ночью −7−12.
В Жамбылской области на западе, юге и востоке в горах дождь со снегом. Днем 0+5, ночью −2+3.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.