Жители Крыма могут оценить работу властей

Для этого жителям региона необходимо принять участие в соцопросе по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Чтобы дать оценку нужно перейти по ссылке vk.cc/ctOxeX и авторизоваться через ЕСИА.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Для этого жителям региона необходимо принять участие в соцопросе по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Чтобы дать оценку нужно перейти по ссылке vk.cc/ctOxeX и авторизоваться через ЕСИА.