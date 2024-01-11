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Жители Крыма могут оценить работу властей

Каждый крымчанин может высказать свое мнение и улучшить работу руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым.
Источник: НИА Крым

Для этого жителям региона необходимо принять участие в соцопросе по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Чтобы дать оценку нужно перейти по ссылке vk.cc/ctOxeX и авторизоваться через ЕСИА.