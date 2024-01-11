В Кузбассе одобрили создание карбонового полигона для мониторинга газов

Министерство науки и высшего образования РФ одобрило создание в Кузбассе карбонового полигона для контроля баланса климатически активных газов в лесах. Полигон поможет создавать лесоклиматические проекты на поверхности отвалов и на зональных почвах.
Сейчас идёт согласование программы его создания на 2024−2026 годы. В качестве объектов исследования выбраны коренные пихтовые леса и сосновые лесопосадки на отвалах горных пород разного возраста.
«Низкогорная черневая тайга в Кемеровской области — явление уникальное, обусловленное расположением главных горных систем Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, которые создают благоприятный режим увлажнения для развития таёжных крупнотравных экосистем. Другой частью программы исследований являются нарушенные территории с участками лесной рекультивации. В каждом случае нужно определить газовый баланс и способность природных и регенерационных лесов обеспечивать сохранение углерода в биомассе и почве», — говорит руководитель проекта Юрий Манаков.
На карбоновом полигоне будут собирать, хранить и анализировать данные автоматизированные системы. С помощью цифровых платформ учёные отработают механизмы депонирования углекислого газа. КузГТУ тем временем подготовит специалистов, способных заниматься серьёзными эколого-климатическими проблемами Кузбасса.