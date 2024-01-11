В Кузбассе одобрили создание карбонового полигона для мониторинга газов

«Низкогорная черневая тайга в Кемеровской области — явление уникальное, обусловленное расположением главных горных систем Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, которые создают благоприятный режим увлажнения для развития таёжных крупнотравных экосистем. Другой частью программы исследований являются нарушенные территории с участками лесной рекультивации. В каждом случае нужно определить газовый баланс и способность природных и регенерационных лесов обеспечивать сохранение углерода в биомассе и почве», — говорит руководитель проекта Юрий Манаков.