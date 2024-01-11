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Застрявших на 4 месяца в тайге на севере Красноярского края охотников спасли на вертолете (видео)

Два охотника и три их собаки провели в тайге на севере Красноярского края 4 месяца.
мчс
Источник: МЧС РФ

Мужчины не смогли самостоятельно вернуться домой, накануне их на вертолете Ми-8 эвакуировали спасатели МЧС России.

В тайгу охотники ушли еще в сентябре 2023 года. В декабре во время возвращения домой 79-летнему мужчине стало плохо и он остался в охотничьей избе. Его 50-летний напарник отправился за помощью, но непогода и двухметровые сугробы заставили его вернуться. Из избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что попали в беду: один из них не может передвигаться, а еда закончилась.

Спасать их отправились 8 специалистов МЧС на вертолете.

Охотников благополучно доставили в Северо-Енисейский и передали медикам.