Застрявших на 4 месяца в тайге на севере Красноярского края охотников спасли на вертолете (видео)

В тайгу охотники ушли еще в сентябре 2023 года. В декабре во время возвращения домой 79-летнему мужчине стало плохо и он остался в охотничьей избе. Его 50-летний напарник отправился за помощью, но непогода и двухметровые сугробы заставили его вернуться. Из избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что попали в беду: один из них не может передвигаться, а еда закончилась.