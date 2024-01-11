Где в Казахстане закрыты дороги 11 января

По словам директора департамента эксплуатации Дархана Саканова, закрытыми остаются более 3,5 тысячи километров дорог по всему Казахстану.
Абайская область
Алматы — Усть-Каменогорск на 971−1013 километрах от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанская области для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом.
Омск — Майкапчагай на 587−733 километрах от границы Павлодарской области до города Семей для всех видов транспорта.
Акмолинская область
Астана — Ерейментау — Шидерты на 16−200 километрах от Астаны до границы Павлодарской области.
Екатеринбург — Алматы на 1292−1353 километрах от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау на 16−51 километрах от города Косшы до границы Карагандинской области.
Жезказган — Петропавловск на 377−440 километрах от границы Костанайской области до поселка Державинска.
Кокшетау — Омск на протяжении 14−50 километров от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.
Восточно-Казахстанская область
Алматы — Усть-Каменогорск на 1013−1046 километрах от границы Абайской области до поворота к поселку Уланское. Ограничения касаются грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом.
Жетысуская область
Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область
Екатеринбург — Алматы на 1353−1426 километрах от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау на 51−256 километрах от границы Акмолинской области до Темиртау.
Бастау — Актау — Темиртау на протяжении всех 53 километров от села Бастау до Темиртау.
Кызылорда — Павлодар на 970−1135 километрах от Караганды до границы Павлодарской области.
Караганда — Аягоз — Бугаз на 17−217 километрах от Караганды до города Каркаралы.
Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара на 231−324 километрах от границы Павлодарской области до поселка Ботакара.
Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход на протяжении всех 16 километров от поселка Пришахтинск до поселка Новостройка.
Екатеринбург — Алматы на 1505−1854 километрах от поселка Новостройка до города Балхаша.
Кызылорда — Павлодар на 788−906 километрах от границы Улытауской области до поселка Топар.
Акчатау — Агадырь — Ортау на протяжении 180 километров от поселка Акчатау до села Бидайык.
Костанайская область
Жезказган — Петропавловск на 340−377 километрах от Аркалыка до границы Акмолинской области.
Жезказган — Петропавловск на 253−335 километрах от границы Улытауской области до Аркалыка.
Павлодарская область
Кызылорда — Павлодар на 1135−1206 километрах от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Кызылорда-Павлодар на 1137−1206 километрах от поселка Ленинский до поселка Шидерты.
Кызылорда — Павлодар на 1367−1383 километрах от Павлодара до поселка Ленинский.
Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ботакара на протяжении 137 километров от поселка Калкаман до села Баянаул.
Омск — Майкапчагай на 426−587 километрах от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.
Омск — Майкапчагай на 191−390 километрах от границы Российской Федерации до села Мичурино.
Ленинский — Аксу — Коктобе — Курчатов на протяжении 25 километров от поселка Ленинский до Аксу.
Ленинский — Иртышск — Русская поляна на протяжении 263 километров от поселка Ленинский до села Иртышск.
Мостовой переход через реку Иртыш на протяжении 15 километров до села Кенжеколь.
Павлодар — Щербакты на протяжении 112 километров от Павлодара до села Щербакты.
Павлодар — Успенка на протяжении всех 152 километров от Павлодара до села Успенка.
Северо-Казахстанская область
Кокшетау — Омск на 50−280 километрах, от границы Акмолинской области до границы с Российской Федерацией.
Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское на 65−194 километрах, от поселка Возвышенка до села Киялы.
Улытауская область
Кызылорда — Павлодар на 433−788 километрах от Жезказгана до границы Карагандинской области.
Жезказган — Петропавловск на 64−137 километрах от поселка Жезды до села Улытау.
Дороги очищают, по данным «КазАвтоЖола», 733 единицы техники и 1450 дорожных рабочих.
Казахстанцев просят оставаться в границах населенных пунктов до снятия ограничений.