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Где в Казахстане закрыты дороги 11 января

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. «КазАвтоЖол» обновил информацию о закрытии дорог для всех видов транспорта в Казахстане на утро 11 января.
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Источник: Sputnik.kz

По словам директора департамента эксплуатации Дархана Саканова, закрытыми остаются более 3,5 тысячи километров дорог по всему Казахстану.

Абайская область

Алматы — Усть-Каменогорск на 971−1013 километрах от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанская области для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом.

Омск — Майкапчагай на 587−733 километрах от границы Павлодарской области до города Семей для всех видов транспорта.

Акмолинская область

Астана — Ерейментау — Шидерты на 16−200 километрах от Астаны до границы Павлодарской области.

Екатеринбург — Алматы на 1292−1353 километрах от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.

Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау на 16−51 километрах от города Косшы до границы Карагандинской области.

Жезказган — Петропавловск на 377−440 километрах от границы Костанайской области до поселка Державинска.

Кокшетау — Омск на протяжении 14−50 километров от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

Восточно-Казахстанская область

Алматы — Усть-Каменогорск на 1013−1046 километрах от границы Абайской области до поворота к поселку Уланское. Ограничения касаются грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом.

Жетысуская область

Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык.

Карагандинская область

Екатеринбург — Алматы на 1353−1426 километрах от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау на 51−256 километрах от границы Акмолинской области до Темиртау.

Бастау — Актау — Темиртау на протяжении всех 53 километров от села Бастау до Темиртау.

Кызылорда — Павлодар на 970−1135 километрах от Караганды до границы Павлодарской области.

Караганда — Аягоз — Бугаз на 17−217 километрах от Караганды до города Каркаралы.

Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара на 231−324 километрах от границы Павлодарской области до поселка Ботакара.

Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход на протяжении всех 16 километров от поселка Пришахтинск до поселка Новостройка.

Екатеринбург — Алматы на 1505−1854 километрах от поселка Новостройка до города Балхаша.

Кызылорда — Павлодар на 788−906 километрах от границы Улытауской области до поселка Топар.

Акчатау — Агадырь — Ортау на протяжении 180 километров от поселка Акчатау до села Бидайык.

Костанайская область

Жезказган — Петропавловск на 340−377 километрах от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Жезказган — Петропавловск на 253−335 километрах от границы Улытауской области до Аркалыка.

Павлодарская область

Кызылорда — Павлодар на 1135−1206 километрах от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.

Кызылорда-Павлодар на 1137−1206 километрах от поселка Ленинский до поселка Шидерты.

Кызылорда — Павлодар на 1367−1383 километрах от Павлодара до поселка Ленинский.

Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ботакара на протяжении 137 километров от поселка Калкаман до села Баянаул.

Омск — Майкапчагай на 426−587 километрах от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.

Омск — Майкапчагай на 191−390 километрах от границы Российской Федерации до села Мичурино.

Ленинский — Аксу — Коктобе — Курчатов на протяжении 25 километров от поселка Ленинский до Аксу.

Ленинский — Иртышск — Русская поляна на протяжении 263 километров от поселка Ленинский до села Иртышск.

Мостовой переход через реку Иртыш на протяжении 15 километров до села Кенжеколь.

Павлодар — Щербакты на протяжении 112 километров от Павлодара до села Щербакты.

Павлодар — Успенка на протяжении всех 152 километров от Павлодара до села Успенка.

Северо-Казахстанская область

Кокшетау — Омск на 50−280 километрах, от границы Акмолинской области до границы с Российской Федерацией.

Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское на 65−194 километрах, от поселка Возвышенка до села Киялы.

Улытауская область

Кызылорда — Павлодар на 433−788 километрах от Жезказгана до границы Карагандинской области.

Жезказган — Петропавловск на 64−137 километрах от поселка Жезды до села Улытау.

Дороги очищают, по данным «КазАвтоЖола», 733 единицы техники и 1450 дорожных рабочих.

Казахстанцев просят оставаться в границах населенных пунктов до снятия ограничений.