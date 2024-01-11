Мошенники стали чаще обманывать казахстанцев

Несмотря на тот факт, что обычно «под прицелом» мошенников находятся пожилые граждане, в 2023 году чаще всего в их ловушку попадали люди в возрасте от 30 до 39 лет — 27% от общего количества жертв. Пенсионеров оказалось не так много — около 2,5 тыс. человек, но это все равно сразу на 87% больше, чем было годом ранее.