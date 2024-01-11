Космонавт из Мысков Александр Гребёнкин полетит на корабле Илона Маска

Как сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин из Мысков скоро отправится на космическом корабле «Дрэгон» в составе восьмого экипажа. До старта на полугодовую вахту осталось около двух месяцев.
«Александр Гребёнкин — человек, родной для Иркутска. Он учился в нашем ИВВАИУ, а во время увольнений ездил заниматься в Иркутском астроклубе. Самодельные телескопы он сооружал, ещё учась в школе. Подготовка к старту вступила в завершающий этап. Пожелаем Александру и его товарищам по миссии удачи и успеха. Пуск уже скоро», — пишет Сергей Язев.
Гребёнкин сменит работающего на борту станции Константина Борисова. Вместе с Александром на корабле Илона Маска полетят американские астронавты Crew-8: командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, а также специалист миссии Джаннет Эппс.
По словам директора обсерватории, на МКС обязательно должен быть хотя бы один американец и хотя бы один россиянин — без этого не справиться с аварийными ситуациями на борту. Поэтому заключено соглашение, что на всех российских кораблях обязательно летит американец, а на всех американских — обязательно россиянин.