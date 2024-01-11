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Космонавт из Мысков Александр Гребёнкин полетит на корабле Илона Маска

На МКС кузбассовцев сменит работающего на борту станции Константина Борисова.

Как сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин из Мысков скоро отправится на космическом корабле «Дрэгон» в составе восьмого экипажа. До старта на полугодовую вахту осталось около двух месяцев.

«Александр Гребёнкин — человек, родной для Иркутска. Он учился в нашем ИВВАИУ, а во время увольнений ездил заниматься в Иркутском астроклубе. Самодельные телескопы он сооружал, ещё учась в школе. Подготовка к старту вступила в завершающий этап. Пожелаем Александру и его товарищам по миссии удачи и успеха. Пуск уже скоро», — пишет Сергей Язев.

Гребёнкин сменит работающего на борту станции Константина Борисова. Вместе с Александром на корабле Илона Маска полетят американские астронавты Crew-8: командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, а также специалист миссии Джаннет Эппс.

По словам директора обсерватории, на МКС обязательно должен быть хотя бы один американец и хотя бы один россиянин — без этого не справиться с аварийными ситуациями на борту. Поэтому заключено соглашение, что на всех российских кораблях обязательно летит американец, а на всех американских — обязательно россиянин.