Космонавт из Мысков Александр Гребёнкин полетит на корабле Илона Маска

По словам директора обсерватории, на МКС обязательно должен быть хотя бы один американец и хотя бы один россиянин — без этого не справиться с аварийными ситуациями на борту. Поэтому заключено соглашение, что на всех российских кораблях обязательно летит американец, а на всех американских — обязательно россиянин.