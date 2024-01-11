Отец травмированной в частном детсаде Хабаровска девочки получит компенсацию

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю приняло участие в судебном процессе между отцом пострадавшего ребенка и администрацией частного детского сада и помогло добиться приговора в его пользу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В мае прошлого года мужчина утром привел дочку в детский сад. Однако уже через полтора часа ему позвонили и сообщили, что ребенок упал на горке, плачет и жалуется на боль в руке. Мужчина отвез ребенка в травмпункт, где девочке поставили диагноз: «перелом ключицы». Год назад ребёнок потерял мать, отец воспитывает ее один — оставаться длительное время на больничном он не может. Так как девочка во время реабилитации после перелома нуждалась в уходе, отец попытался взыскать с детского сада в досудебном порядке стоимость услуг няни, но предложенная ему сумма в 10 тысяч рублей была слишком мала.
Управление Роспотребнадзора было привлечено к делу, оно дало свое заключение. Суд удовлетворил требования истца частично. Индивидуальный предприниматель — владелец частного детского сада должен выплатить отцу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф в 25 тысяч рублей.