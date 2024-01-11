Отец травмированной в частном детсаде Хабаровска девочки получит компенсацию

В мае прошлого года мужчина утром привел дочку в детский сад. Однако уже через полтора часа ему позвонили и сообщили, что ребенок упал на горке, плачет и жалуется на боль в руке. Мужчина отвез ребенка в травмпункт, где девочке поставили диагноз: «перелом ключицы». Год назад ребёнок потерял мать, отец воспитывает ее один — оставаться длительное время на больничном он не может. Так как девочка во время реабилитации после перелома нуждалась в уходе, отец попытался взыскать с детского сада в досудебном порядке стоимость услуг няни, но предложенная ему сумма в 10 тысяч рублей была слишком мала.