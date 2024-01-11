МЧС предупредило об аномальной погоде в Свердловской области

Об этом сообщают в Управлении МЧС России по региону.
Ведомство просит жителей в морозные дни быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности, беречь здоровье. Во время аномальных холодов необходимо воздержаться от проведения работ на воздухе, а туристам — от походов.
«Автомобилистам рекомендуется ограничить на период холодов использование личного транспорта, — добавили в ведомстве. — При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть».
Перед выходом на улицу в МЧС советуют поесть, надевать несколько слоев одежды, в ботинки нужно положить теплые стельки.
«МК-Урал» ранее писал, что 10 января в Свердловской области начнется похолодание, пик которого в ночь на четверг, 11 января. В ночь на субботу, 13 января, ожидается пик потепления.
Циклон выйдет на Зауралье, а свердловчане окажутся в его тылу. Связанные с циклоном осадки придутся на крайний восток Свердловской области, на остальной территории наступят холода (до −24… −26).