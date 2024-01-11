В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим на СВО

В Усть-Илимске простились с военнослужащим Сергеем Вячеславовичем Лейманом, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает глава города Анна Щекина.
Сергею было 25 лет, он родился в Усть-Илимске, окончил школу № 15, после чего поступил в техникум на автомеханика, работал на городских предприятиях.
О сибиряке отзываются, как об отзывчивом человеке, который был верен военной присяге до последнего.
— Хочу выразить искренние соболезнования от Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от себя лично, от администрации Усть-Илимска, а также от всех жителей семье, родным и друзьям погибшего, — говорит Анна Щекина.