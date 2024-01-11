Дмитрий Анисимов: после метели дорожные службы перешли в усиленный режим

«В жилом комплексе из элитного только стоимость квартир, а по факту одни проблемы. Летом не просто ямы, а окопы, а зимой сугробы по пояс! Каждый день поход детям в школу напоминает восхождение на Эверест! Лестница, соединяющая Притомский и Заречную, к УК не относится, а городским службам она и даром не нужна. За всю зиму эту лестницу чистили всего один раз и то по пять ступенек, а до самого низа и вовсе дело не дошло», — пишет жительница высоток.