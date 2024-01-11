Дмитрий Анисимов: после метели дорожные службы перешли в усиленный режим

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, после ночной метели все дорожные службы и управляющие компании перешли в усиленный режим. Власти обещали дополнительно привлечь технику, чтобы оперативно отработать все замечания.
Глава города объясняет, что в первую очередь подрядчики расширят проезжую часть дорог на сложных участках, сметут снежную кашу, а после этого будут вывозить снег. Продолжают работать горячие линии по уборке снега: на дорогах и тротуарах — 67−00−00, во дворах — 31−23−32. За полчаса под постом Дмитрия Анисимова в телеграм-канале набралось 50 комментариев с жалобами.
Горожане оставляют обращения везде, где можно, чтобы решить проблемы. Так, жители микрорайона «Кемерово-Сити» возмущаются тем, что там не чистят уличную лестницу. А недавно люди за свои деньги нанимали трактор для расчистки парковки.
«В жилом комплексе из элитного только стоимость квартир, а по факту одни проблемы. Летом не просто ямы, а окопы, а зимой сугробы по пояс! Каждый день поход детям в школу напоминает восхождение на Эверест! Лестница, соединяющая Притомский и Заречную, к УК не относится, а городским службам она и даром не нужна. За всю зиму эту лестницу чистили всего один раз и то по пять ступенек, а до самого низа и вовсе дело не дошло», — пишет жительница высоток.