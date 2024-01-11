Вторая жизнь: куда деть елку после Нового года в Хабаровске

Так куда же деть елку после Нового года в Хабаровске? С искусственной все понятно — разобрать, и убрать в шкаф или под кровать. С настоящей сложнее. И не спешите ее просто выкидывать в мусорку! Специалисты уверяют — это не экологично. Но если иного варианта нет, то да, придется выкидывать только так. Однако в некоторых городах Хабаровского края есть и иные выходы из ситуации.