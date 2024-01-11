Вторая жизнь: куда деть елку после Нового года в Хабаровске

Новогодние праздники закончились и начались трудовые будни. Постепенно исчезают украшения с окон горожан, новогодняя подсветка перестает освещать путь до дома. Магазины убирают праздничные товары и украшения. Остается самая главная виновница — елка.
Обычно люди не спешат разбирать зеленую красавицу. Если у вас стоит искусственная, то вы можете любоваться ей хоть до конца зимы! Но если вы отдали предпочтение настоящему деревцу, то лучше поторопиться с правильной утилизацией, чтобы дать елке вторую жизнь.
Так куда же деть елку после Нового года в Хабаровске? С искусственной все понятно — разобрать, и убрать в шкаф или под кровать. С настоящей сложнее. И не спешите ее просто выкидывать в мусорку! Специалисты уверяют — это не экологично. Но если иного варианта нет, то да, придется выкидывать только так. Однако в некоторых городах Хабаровского края есть и иные выходы из ситуации.
Привезти дерево для зверей можно самостоятельно, принимать его будут работники учреждения. Или же оставьте «подарок» в специальном контейнере. Только помните — елка должна быть чистой, без украшений, мишуры и иных игрушек. Также, если до зоосада добраться вы не сможете, можно отправиться на точку сбора деревьев. Находиться они будут в поселке Горького по улице Гагарина и на улице Подгаева, и будут работать с 16 по 29 января.
Жители Хабаровского района могут складировать елки на все имеющиеся площадки в каждом поселении. 17, 24 и 31 января «хвойные подарки» будут организовано вывозиться. В итоге ваше новогоднее деревце принесет большую пользу животным! Ведь в нем содержатся витамины и микроэлементы, которые очень нужны зверькам.
Также в Хабаровске можно сдать елку на утилизацию по следующим адресам: «Леруа Мерлен» по улице Трехгорная, 100 и ТСЖ «Благо» — улица Калараша, 13. Работать пункты будут с 14 по 31 января.
Организуют пункты сбора еще в двух городах. В Комсомольске-на-Амуре елочки будут ждать в зооцентре «Питон» с 9 по 30 января. А в Амурске сдать дерево можно сразу по нескольким адресам: ботанический сад по улице Школьной, 11; детский экологический центр «Натуралист» (проспект Строителей, 35); и заповедник «Болоньский» (Амурская, 14). Тут сроки приема установлены с 10 по 20 января.