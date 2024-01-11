В квартире в центре Владивостока организовали опасный пансионат для стариков и инвалидов

Прокуратура Фрунзенского района нагрянула в одну из квартир в доме на 1-й Морской с проверкой. В помещении некоммерческая организация в октябре прошлого года создала пансионат для пожилых людей и инвалидов. За проживание компания на договорной основе просила ежемесячную плату в размере 50 тысяч рублей. Ведомство через суд добивается того, чтобы учреждение прекратило свою работу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».