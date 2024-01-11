В квартире в центре Владивостока организовали опасный пансионат для стариков и инвалидов

Прокуратура Фрунзенского района нагрянула в одну из квартир в доме на 1-й Морской с проверкой. В помещении некоммерческая организация в октябре прошлого года создала пансионат для пожилых людей и инвалидов. За проживание компания на договорной основе просила ежемесячную плату в размере 50 тысяч рублей. Ведомство через суд добивается того, чтобы учреждение прекратило свою работу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В квартире около 500 «квадратов» организация оказывала социально-бытовые услуги и уход за престарелыми жильцами и инвалидами. Во время проверки прокуратура выявила несколько нарушений, из-за которых обеспечить безопасность людей невозможно. Одно из них — отсутствие системы и средств противопожарной защиты, также были зафиксированы несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
В отношении организации «Пансионат социально бытового назначения “Уют Приморье” и собственника помещения прокуратура подала иск, чтобы запретить работу компании. Шкотовский районный суд согласился с решением ведомства и удовлетворил ходатайство.
Прокуратура также направила материалы проверки для заведения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.