В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Успех столичных учащихся на олимпиаде — это результат регулярных занятий и в своей школе, и на профильных семинарах и выездных сборах Центра педагогического мастерства. Дети не только выполняют задания, но и посещают музеи, анализируют тексты, ставят научные эксперименты и готовят собственные проекты. Все это обеспечивает качественную и разностороннюю подготовку и позволяет московским школьникам достигать успеха.