В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие почти 30 тысяч учащихся, успешно выступивших на муниципальном уровне, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.
Региональный этап продлится до 29 февраля. Сначала пройдут соревнования по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК). Завершится этап олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, у московских школьников есть различные ресурсы для подготовки к соревнованиям.
«Чтобы достойно выступить на региональном этапе, участникам потребуется не только знание школьной программы, но и более широкий спектр умений, логика и творческое мышление. Развить необходимые навыки и повысить свой результат помогут материалы Центра педагогического мастерства, размещенные на сайте “Московской электронной школы”, в том числе задания олимпиад прошлых лет. Кроме того, тренерский штаб сборной столицы организует различные занятия очно и онлайн», — отметил Иван Ященко.
Успех столичных учащихся на олимпиаде — это результат регулярных занятий и в своей школе, и на профильных семинарах и выездных сборах Центра педагогического мастерства. Дети не только выполняют задания, но и посещают музеи, анализируют тексты, ставят научные эксперименты и готовят собственные проекты. Все это обеспечивает качественную и разностороннюю подготовку и позволяет московским школьникам достигать успеха.
Всероссийская олимпиада проходит в течение всего учебного года и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В первых двух этапах текущего сезона участвовали около 500 тысяч москвичей.
Организует состязание столичный Департамент образования и науки, а Центр педагогического мастерства координирует проведение первых трех этапов.
Задания соревнования охватывают 24 направления: русский, английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий и французский языки, астрономию, биологию, географию, информатику, историю, литературу, математику, МХК, ОБЖ, обществознание, право, технологию (в том числе по профилям «Робототехника» и «Информационная безопасность»), физику, физическую культуру, химию, экологию, экономику.
Расписание регионального этапа, а также задания прошлых лет для тренировки опубликованы на сайте олимпиады в Москве.
Проведение интеллектуальных мероприятий для школьников способствует развитию талантов детей и формированию навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».