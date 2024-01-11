Кузбасским школьникам и их родителям расскажут о кибербезопасности

С 15 января по 4 февраля кузбасских школьников и их родителей научат кибербезопасности. Ребята узнают, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защитить данные на смартфонах и противостоять разным кибератакам.
Больше 80% детей от 3 до 14 лет постоянно пользуются интернетом. Для киберобучения будут использовать интерактивные тренажёры — для разных классов предусмотрены разные сценарии. По сюжету герои попадают в 2050 год и выполняют практические задания.
Так, учащиеся узнают, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли считаются надёжными и почему нужно регулярно обновлять программы. Видеолекция, методические материалы и сам тренажёр будут доступны на сайте урокцифры.рф, поэтому как дети, так и родители могут узнать новое в школе или дома.
Также школьников познакомят с некоторыми ИТ-профессиями, которые будут востребованы в будущем. Например, с экспертами по кибербезопасности, пентестерами и специалистами по безопасной разработке.