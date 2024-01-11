Кузбасским школьникам и их родителям расскажут о кибербезопасности

Так, учащиеся узнают, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли считаются надёжными и почему нужно регулярно обновлять программы. Видеолекция, методические материалы и сам тренажёр будут доступны на сайте урокцифры.рф, поэтому как дети, так и родители могут узнать новое в школе или дома.