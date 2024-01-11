Новая улица появилась во Владивостоке

Улице в районе Садгорода во Владивостоке присвоено название Видная. Такое решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике, которое состоялось в конце декабря прошлого года.

В комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева и другие, отмечает пресс-служба мэрии.

При принятии решений по наименованию улиц в краевой столице специалисты администрации Владивостока и члены комиссии по городской топонимике проводят большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов, анализируют традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня.