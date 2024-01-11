Не вынесет операцию: в Приморье борются за жизнь конфликтного тигра

В центре «Амурский тигр» продолжают спасать полосатого хищника, которого ранее отловили в Черниговском районе. Однако шансов на выживание у редкой кошки мало. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О конфликтном тигре, который подходил к жилым домам в селе Дмитриевка Черниговского района, «Комсомолка» писала еще в декабре. В этом же месяце его отловили и доставили в центр реабилитации в Алексеевке. Хищника осмотрели ветеринары, однако результаты оказались неутешительными.
Оказалось, что у хищника повреждены суставы передних лап, одна из них сломана. Позже экспертиза показала, что он получил огнестрельное ранение, причем еще до того, как начал нападать на собак.
В центре рану не заметили сразу после отлова, обнаружить ее удалось с помощью нового оборудования, когда началось воспаление. Судя по всему, пуля вошла в тело хищника в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю левую лапу.
Как рассказал «Комсомолке» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, шансы на то, что зверь выживет, малы:
«Мы сейчас антибиотиками и другими препаратами снижаем воспаление и пытаемся остановить сепсис. Многочасовую операцию тигр не перенесет в таком состоянии. Ждем чуда».