Не вынесет операцию: в Приморье борются за жизнь конфликтного тигра

О конфликтном тигре, который подходил к жилым домам в селе Дмитриевка Черниговского района, «Комсомолка» писала еще в декабре. В этом же месяце его отловили и доставили в центр реабилитации в Алексеевке. Хищника осмотрели ветеринары, однако результаты оказались неутешительными.