Крещенские морозы во Владивостоке: почему холода приходят 19 января

Почему приходят морозы
Как оказалось, действительно в России вторая половина января славится сильными морозами. Как оказалось, холода в основном наблюдаются в азиатской части страны из-за азиатского антициклона, который и приносит с собой холод и трескучие морозы.
Что касается европейской части России, то здесь морозы приносит сибирский антициклон.
Специалисты портала Метео.тв отмечают, что на Крещение во многих российских регионах температура воздуха действительно опускается ниже климатической нормы, однако говорить о какой-то тенденции нельзя. Как оказалось, были года, когда температура воздуха была в пределах нормы и даже выше.
Какая погода на Крещение во Владивостоке
Как рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Примгидромета, последние 23 года погода на Крещение во Владивостоке была умеренно морозной, минимальные температуры воздуха в среднем составляли −10…-16, максимальные −4…-9.
Самыми морозными ночи были 2006, 2008, 2021 годов. Минимальные температуры были в пределах −20…-23 градусов, максимальные от −11 до −18.
Самым теплым был 2010 год. Ночью было −7 градусов, а днем воздух прогрелся до нуля.
«По предварительному прогнозу в 2024 году крещенская ночь обойдется без осадков, крепких морозов не ожидается. Однако день 19 января под влиянием гребня антициклона, ядро, которого будет располагаться над районами Якутии, будет холодным и ветреным», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о традициях на Крещенский сочельник, который празднуется 18 января. Еще на Руси этот день был связан с некоторыми традициями и запретами. Например, к сочельнику накрывали постный стол и собирали снег. А вот непогода в этот день со снегом или метелью говорила о хорошем урожае.