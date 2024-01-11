Крещенские морозы во Владивостоке: почему холода приходят 19 января

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о традициях на Крещенский сочельник, который празднуется 18 января. Еще на Руси этот день был связан с некоторыми традициями и запретами. Например, к сочельнику накрывали постный стол и собирали снег. А вот непогода в этот день со снегом или метелью говорила о хорошем урожае.